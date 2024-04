Omicidio Aosta, la coppia cercava fantasmi nelle grotte. Il terribile sospetto

Omicidio Aosta, il suicidio inusuale e i fantasmi di Derby

Ogni giorno che passa aumenta il mistero intorno alla morte di una ragazza, ora identificata, 22enne francese che era sparita da un mese da casa e che è stata ritrovata morta dissanguata in una chiesa nei pressi di Aosta. La giovane era in compagnia di un ragazzo, che adesso è ricercato, avevano chiesto informazioni - riporta La Stampa - anche sulla "casa dei fantasmi di Derby", una frazione a pochi chilometri da dove poi si sono effettivamente accampati. Erano due dark. Erano attratti da quella vecchia leggenda valdostana. Spiriti, morti, natura. Ma adesso è morta la ragazza, mentre il ragazzo con i ricci neri è ricercato per omicidio. "Uno strano omicidio se davvero, come sembra, si è trattato di questo", premette subito un investigatore. L’autopsia ha lasciato qualche dubbio. La ragazza è morta per dissanguamento.

Accoltellata - prosegue La Stampa - con un coltello da campeggio. Due fendenti al collo e uno, molto superficiale, all’addome. Ma non ci sono segni di lotta. E sono ferite comunque diverse da quelle che descrivono un omicidio di impeto. Per questo restano aperte anche altre due ipotesi. "Un suicidio inusuale. Oppure, in linea puramente teorica, l’omicidio del consenziente. Magari volevano morire insieme, ma poi lui non ce l’ha fatta". Ma è proprio il comportamento successivo del ragazzo a far propendere per l’ipotesi del femminicidio e basta. Il ragazzo con i ricci neri è scappato, portandosi via i documenti e il telefono della sua compagna di viaggio.