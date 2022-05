Omicidio Calabresi, rompe il silenzio il figlio Luigi. "Non li perdonerò mai"

Omicidio Calabresi, Luigi jr: "Piango per lui senza averlo conosciuto"

Luigi Calabresi Jr ha deciso di rompere un lungo silenzio durato 50 anni. Il più piccolo dei figli del commissario di polizia, ucciso il 17 maggio 1972 sotto la sua abitazione a Milano per mano di un gruppo di terroristi, ha deciso di dire la sua e raccontare tutto quello che ha sempre deciso di tenersi dentro. "Non ho mai conosciuto mio padre, sono nato 6 mesi dopo la sua morte - spiega Luigi Calabresi a Repubblica - ma che fosse un uomo buono lo so grazie alla mia famiglia, agli amici, ai tanti che avevano a che fare con lui, quindi la prima idea me la sono fatta grazie ai ricordi degli altri. Il resto è venuto piano piano, anche con le visite al cimitero. Vado due volte alla settimana sulla sua tomba e piango e rido con lui, mi sfogo e gli racconto di me".

"Mia mamma - prosegue Luigi Calabresi - è riuscita a perdonare gli assassini di papà. Non faccio fatica a capirla, ma io porto questo cognome, ne ho vissute varie e non ho perdonato, anche se ho fatto anch’io la mia strada, e ho incontrato Leonardo Marino, l’uomo che ha fatto scoprire mandanti ed esecutori. Sono andato con mio fratello Paolo per ascoltare dalla sua bocca la storia. E a Paolo l’avevo detto prima, io chiedo tutto quello che voglio. E così quello che volevo sapere l’ho saputo e ho ridato umanità a uno che vedevo come un assassino. Ho compreso da dove veniva, che vita difficile aveva avuto. Certo, fai sempre fatica a giustificare. Ma meno a comprendere. Però Marino ha chiesto perdono, gli altri no".

