Omicidio Saman, la madre spegne le speranze. "E' morta, si trova in Italia"

Omicidio Saman, la madre: "E' morta, si trova in Italia". Ricerche nel Po

Il mistero sulla scomparsa di Saman, la 18enne pakistana di cui non si hanno più notizie dall'11 maggio scorso, continua. Il corpo della giovane, nonostante mesi di ricerca nelle campagne di Novellara non è mai stato trovato, ma le certezze che la ragazza abbia fatto una brutta fine aumentano. L'ultimo indizio - si legge sul Giornale - è stato svelato dal miglior amico in Pakistan di Saman, che intervenendo nella trasmissione "Fuori dal coro" su Rete 4, ha rivelato di aver parlato con la mamma della vittima.

"Saman è morta e si trova in Italia". Avrebbe detto al ragazzo - prosegue il Giornale - Nazia Shaheen, la madre della giovane pakistana, a confermare la pista delittuosa. Spiegando che a uccidere la figlia è stato "suo zio". Ora, si cerca il corpo della ragazza nel fiume Po. Secondo gli inquirenti emiliani, infatti, entrambi i coniugi avrebbero avuto un ruolo nella pianificazione del delitto anche se, precisano nelle pagine del faldone giudiziario, a uccidere la ragazza sarebbe stato lo zio Danish Hashnain coadiuvato nelle successive operazioni di seppellitura della salma dai due cugini della ragazza, Ikram Ijaz e Nomanulhaq Nomanulhaq.