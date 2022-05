Omicidio Willy, chiesto l’ergastolo per i fratelli Bianchi

Omicidio Willy, la Procura: “Ergastolo per i fratelli Bianchi e 24 anni per i complici”

Ergastolo per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi e 24 anni di reclusione per Mario Pincarelli e Francesco Belleggia: sono le richieste di condanna avanzate dalla procura di Velletri nel processo per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, massacrato di botte il 6 settembre del 2020 a Colleferro. L'accusa per tutti e quattro gli imputati è di concorso in omicidio aggravato.

Omicidio Willy, le parole dell’avvocato della famiglia Duarte: “Sarebbe potuto accadere ai nostri figli”

L’avvocato Domenico Marzi, legale della famiglia di Willy Monteiro Duarte, commenta così le richieste di condanna: " Mi auguro che la lunga detenzione porti agli imputati l'occasione di una rieducazione, di un ravvedimento reale. Oggi con la richiesta di pene così alte della Procura non possiamo parlare di risultato ottenuto. Non solo perché bisogna attendere la sentenza, ma anche perché come rappresentanti della società civile non possiamo che soffrire per quanto accaduto".

"Dobbiamo rendere omaggio alla famiglia di Willy, una famiglia perfetta, che si era perfettamente integrata in Italia, che era riuscita a cogliere tutte le occasioni per poter costruire un futuro. Ed invece dall'altra parte ci sono soggetti che vivevano di espedienti, con l'abitudine per la droga”, ha aggiunto il legale della famiglia di Willy.

“Nella bilancia c’è da una parte il mondo della trasparenza e dell'onestà e dall'altra la realtà dei non integrati, dei violenti senza giustificazione. E quello che è successo a Willy per mano di queste persone sarebbe potuto succedere ai nostri figli", ha concluso l’avvocato Domenico Marzi.

Leggi anche: