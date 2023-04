Orsa Jj4, la proposta di Perrino: "Portiamola allo Zoo Safari di Fasano"

Ore 14, l'intervento del direttore di affaritaliani.it Angelo Maria Perrino

Il direttore di Affaritaliani.it, Angelo Maria Perrino, è stato ospite della puntata odierna di "Ore 14", condotta da Milo Infante su Rai Due. La cattura dell'orsa Jj4, che ha ucciso in Trentino il runner Andrea Papi, è stato il primo argomento trattato. “La vita umana viene prima di ogni cosa", ha esordito il direttore, stupito da come ci si sia "incartati" su questa vicenda, diventata "una questione di Stato".

"I magistrati ormai decidono tutto, persino se si deve abbattere un orso”, ha affermato. Il direttore comunque resta "contrario" all’abbattimento dell’animale, e ha proposto una soluzione: “Lo Zoo Safari di Fasano (Brindisi ndr) si era reso disponibile a ospitare questo orso. Non capisco perché non lo si mandi lì, visto che è un luogo adatto e sicuro per tutti”. Ci sono soluzioni più semplici "rispetto a quelle che si stanno avanzando", spiega Perrino. "Ma in Italia funziona così - ha aggiunto - tra burocrazie e mancanza di responsabilità, e nessuno che vuole fare quello che va fatto”.