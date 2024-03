Orsini e chef Rubio indagati per "istigazione all'odio antisemita"

Alessandro Orsini e chef Rubio indagati per istigazione all'odio razziale: ecco perché

La procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine nei confronti di chef Rubio (al secolo Gabriele Rubini, cuoco e personaggio televisivo) e del professor Alessandro Orsini. L'iniziativa del procura arriva seguito di un esposto presentato dalla comunità ebraica che ha denunciato le posizioni anti-israeliane e antisemite che sarebbero state pubblicamente e ripetutamente espresse dai due. Le ipotesi di reato, a cui sta lavorando il procuratore Erminio Amelio, sono di entrambi per istigazione all'odio, a cui si aggiunge la diffamazione per Orsini.

Come spiega il Fatto Quotidiano, all'origine della denuncia per Orsini c'è un tweet del 7 ottobre 2023: “Lo sterminio di un popolo sarà sempre possibile fino a quando ci saranno persone come Netanyahu”. Il post "visualizzato 637.178 volte” è il primo di una serie (sono 37 quelli contestati) costati al professor Orsini una denuncia per istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, con riferimento a una presunta “propaganda antisemita”, spiega il Fatto Quotidiano, che aggiunge che a presentare la denuncia alla Digos è stato il presidente della Comunità Ebraica di Roma.