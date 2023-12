Padova, Gesù diventa Cucù. I genitori ritirano i figli dalla recita natalizia

Padova, la recita scolastica diventa un caso. Scontro tra insegnanti e genitori

Scoppia la bufera in una scuola elementare di Padova, la recita di Natale si trasforma in uno scontro aperto tra genitori e insegnanti. Le maestre hanno deciso di cambiare i testi delle canzoni natalizie facendo sparire i riferimenti alla festività cristiana e anche il nome di Gesù, diventato Cucù: su tutte le furie alcune mamme e papà, che hanno addirittura ritirato i loro bambini dalla recita. La trovata ha scatenato un putiferio di polemiche. Le maestre hanno optato per questa scelta in un’ottica di inclusione nei confronti delle famiglie di diversa nazionalità e religione, ma le polemiche non si placano. "Quale errore di valutazione porta delle insegnanti a comportarsi così? Un insegnante - tuona l'assessore veneto all'istruzione Donazzan - non può fare errori così grossolani. Il Natale è una festa religiosa, ma coinvolge l’intera civiltà occidentale, nei i tempi della vita e della scuola".

"Non a caso, - prosegue Donazzan - nel calendario scolastico ci sono le vacanze di Natale. Questa festività è parte della vita della comunità civile, negarlo è un grande errore di valutazione". L’idea poi di rischiare di offendere altre religioni "è folle. I bambini di famiglie che professano un’altra religione sanno benissimo chi è Cristo, che siamo in Italia, che il calendario scolastico e la nostra cultura sono fatti di Cristianità, di campanili e Chiese, di vie dedicate a Santi. Se vogliamo davvero favorire l’inclusione, allora dobbiamo far conoscere la cultura su cui la nostra comunità si poggia. Nessuna famiglia islamica si è sentita offesa, tutte hanno firmato".