Palamara convocato dall'Antimafia. Il caos magistratura arriva in parlamento

Il caso Palamara si allarga a macchia d'olio. L'ex pm, infatti, è stato convocato dalla commissione Antimafia in Parlamento e dovrà rispondere sotto giuramento alle domande. L'udienza si terrà il prossimo 23 febbraio. È una svolta - si legge sul Giornale - che arriva a poche ore dal segnale giunto da Catania dove ieri i magistrati hanno votato per eleggere i dirigenti locali dell’Associazione nazionale magistrati, il sindacato delle toghe di cui Luca Palamara è stato per anni il leader, prima di trasformarsi nel suo grande accusatore.

Palamara - prosegue il Giornale - per ora continua a mostrarsi sicuro del fatto suo, e incamera nel frattempo un risultato importante. A Perugia, dove l’ex presidente dell’Anm è imputato di corruzione e altri reati, il giudice preliminare Piercarlo Frabotta, chiamato a vagliare la richiesta di rinvio a giudizio spiccata dal procuratore Raffaele Cantone, invece di accoglierla - come spesso accade - senza andare per il sottile, la bloccia spiegando in sostanza che non si capisce di cosa sia accusato Palamara per il periodo in cui non faceva ancora parte del Csm, ed era in sostanza solo il leader della sua corrente. Frabotta chiede a Cantone di «precisare il capo di imputazione» in relazione a questo periodo.