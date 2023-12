Paola Cortellesi, videomessaggio a sorpresa alla collega: "Infinito talento"

Paola Cortellesi fa una sorpresa a Romana Maggiora Vergano durante il programma di Marco Carrara su Rai3

La giovane Romana Maggiora Vergano, che nel film record di incassi "C'è ancora domani" interpreta la figlia di Paola Cortellesi, era ospite del programma di Marco Carrara su Rai3 e inaspettatamente ha ricevuto un videomessaggio della collega.

"Mi sono innamorata di Romana-ha affermato la Cortellesi- al primo sguardo, appena ho visto una sua foto, perchè è stata la prima proposta che mi hanno fatto, in fase di casting. Appena l'ho vista ho capito che aveva il viso perfetto per interpretare una ragazza di quell'epoca".

“Prima che me la proponessero, non conoscevo Romana come attrice. Ho voluto incontrarla e lì non c’è stato più niente da fare, ero fritta. Romana ha fascino, grazia e talento infiniti che colpiscono chiunque".