Papa Francesco e l'influenza: salta la catechesi anche all'Udienza Generale

Il Papa, anche oggi, mercoledì all’Udienza Generale in Aula Paolo VI, non ha letto la catechesi e la ha affidata ad un collaboratore. “Adesso - ha detto a braccio - mi permetto di chiedere al sacerdote lettore” il collaboratore “che continui perché con la mia bronchite non posso ancora. Spero che la prossima volta possa”.

Il messaggio di pace alla "prima" di Sanremo

Lunendì sera Bergoglio è intervenuto a sorpresa al Festival di Sanremo con un messaggio monito alla pace prima dell’esibizione di una cantante Israeliana e di una palestinese.

I precedenti per la bronchite

Bergoglio anche mercoledì scorso aveva affidato la lettura della catechesi ad un collaboratore e - domenica - in piazza San Pietro per il Giubileo delle Forze Armate - ha interrotto la lettura dell’omelia affidandola al maestro delle celebrazioni pontificie a causa della bronchite che non dà tregua.