Pasqua ortodossa, "Donne for Peace" coccola i bambini ucraini

Uova di Pasqua a tutti i bambini ucraini, l'accoglienza di Associazione Donne for Peace

Il Municipio di Roma IX Eur, in collaborazione con l’Associazione Donne for Peace ha organizzato un’iniziativa solidale a favore dei piccoli rifugiati ucraini in occasione della Pasqua ortodossa, domenica 16 aprile. Per l’occasione, i bambini verranno accolti presso l’Hotel Mercure West già alle 17.00 di sabato 15 in via Eroi di Cefalonia 30, dove riceveranno uova di Pasqua e colombe, gentilmente offerte da A.S. Roma e Coop. Seguirà un piccolo gesto, simbolico ma significativo, di buon augurio di pace prossima: i bambini infatti appenderanno le uova ad un grande albero e per poi riunirsi in preghiera con gli adulti.

“Sarà una festa importante per una piccola comunità segnata da una grande tragedia che speriamo l’affetto dei nostri cittadini abbia fatto sentire meno soli”, sottolinea la Presidente Titti Di Salvo che ha reso possibile l’iniziativa anche grazie al lavoro sinergico delle associazioni del coordinamento “INNOVE”, che il Municipio ha costituito dall’inizio del conflitto russo-ucraino per assicurare l’accoglienza dei profughi.

In rappresentanza, Luisa Laurelli, Assessora alle politiche sociali del municipio Roma IX ha dichiarato: “Ci fa piacere condividere questa giornata con i profughi del Mercure, per celebrare la Pasqua Ortodossa e invocare la pace nel mondo – aggiunge l’Assessore alle Politiche Sociali del Municipio Roma IX Luisa Laurelli – i nostri progetti di inclusione rivolti a donne e bambini proseguono, abbiamo voluto dedicare parte del nostro tempo all’organizzazione di un pomeriggio di gioia e riflessione. Ringrazio tutte le Associazioni di INNOVE che hanno reso tutto questo possibile”.