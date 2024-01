Paura a San Pietro: armato di coltello tenta di entrare all'Angelus. Arrestato da un poliziotto, rimasto ferito

Momenti di paura domenica mattina in via della Conciliazione. Un italiano di 51 anni è stato sorpreso in possesso di un coltello da cucina durante i controlli ai varchi di accesso per assistere all’Angelus di papa Francesco. I poliziotti lo hanno bloccato e disarmato dopo una colluttazione nella quale un agente si è ferito a un ginocchio cadendo per terra.

L'uomo è stato condotto in ufficio e poi è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Ignote al momento le ragioni per cui avesse un coltello e volesse entrare in piazza San Pietro. Al momento non ci sarebbero evidenze di un tentato atto di terrorismo.