Paura per Desirée Maldera, derubata in pieno centro a Milano

Desirée Maldera ha subito un rapina in pieno centro a Milano

In pieno centro di Milano, nel pomeriggio del 9 giugno, l’ex volto di Temptation Island Desirée Maldera, figlia dell'ex calciatore di Serie A Aldo e moglie di Valeriano Rampezzotti, ha subito una rapina, l'aggressore le ha portato via un costoso orologio. Il racconto arriva dalla diretta interessata, che per qualche ora era sparita dal radar delle stories di Instagram e apparsa di nuovo per raccontare la vicenda.

Desirée mette in gurdia chi si trova in questi giorni a circolare presso il centro del capoluogo meneghino, a causa dei numerosi furti di orologi e gioielli, che riempiono la concaca locale e afferma: “Ho subito una rapina in centro a Milano. State attenti, ho anche reagito ma ahimè ho preso un pugno”, ha rivelato in una story condivisa sul proprio profilo personale, invitando anche i destinatari del suo messaggio a prestare attenzione.

A seguire ha pubblicato altre stories in cui ha aggiunto ulteriori dettagli su quanto accadutole: “Ero all’interno della mia macchina, ho abbassato il finestrino per prendere il ticket del parcheggio. Un uomo sceso con viso scoperto mi è saltato dentro la macchina e ha provato a togliermi l’orologio. L’ho preso a morsi e non l’ho lasciato fino a che non mi ha dato un pugno“. Grandissima paura, ma fortunatamente Desirée Maldera ne è uscita illesa e ha voluto rassicurare i suoi followers sul suo stato di salute, aggiungendo alla fine una punta di ironia: “Sto bene, non sono questi i problemi, mi sono lavata e sono uscita a cena. Un imbecille che tanto beccheranno non rovinerà di certo la serata ad una stella”.

