Pedofilia, Zuppi: "Piano contro gli abusi". Le associazioni: irricevibile

Pedofilia, il Cardinale Zuppi approva un report per segnalare gli abusi. Le associazioni antiviolenza: "Irricevibile"

I vescovi hanno approvato "una determinazione con cinque linee di azione per una più efficace prevenzione del fenomeno degli abusi sui minori e sulle persone vulnerabili". Lo si legge nel Comunicato finale dell'Assemblea Generale della Cei. “Oltre a implementare la costituzione dei Centri di ascolto, che attualmente coprono il 70% delle diocesi italiane, l'Assemblea ha deciso di attuare un primo Report nazionale sulle attività di prevenzione e sui casi di abuso segnalati o denunciati alla rete dei Servizi diocesani e interdiocesani negli ultimi due anni e di avviare un'analisi sui dati di delitti presunti o accertati perpetrati da chierici in Italia nel periodo 2000-2021, custoditi dalla Congregazione per la Dottrina della Fede”.

Il nuovo Presidente della Conferenza episcopale italiana, il cardinale Matteo Maria Zuppi, ha dichiarato durante la Conferenza episcopale italiana: “Il pensiero è sempre per le vittime, il loro dolore è la prima preoccupazione. Attuare un primo Report nazionale sulle attività di prevenzione e sui casi di abuso segnalati o denunciati alla rete dei Servizi diocesani e interdiocesani negli ultimi due anni, e di avviare un’analisi sui dati di delitti presunti o accertati perpetrati da chierici in Italia nel periodo 2000-2021, custoditi dalla Congregazione per la Dottrina della Fede”.

La proposta di contrasto agli abusi emersa in ambienti Cei è stata aspramente criticata da Francesco Zanardi, presidente della Rete L'Abuso che, durante la conferenza stampa del Coordinamento Italy Church Too, l’ha così definita: “È irricevibile. Si stima che i bambini vittime di abusi negli ultimi anni, siano un milione. Pensate che in Francia il rapporto Sauvé ha messo in luce 216 mila vittime”.

“Dai casi monitorati dall'osservatorio permanente della Rete L'Abuso risultano 164 sacerdoti indagati, 162 condannati in via definitiva, 30 vescovi insabbiatori, 161 nuove segnalazioni. E poi 417 casi impuniti, dato a mio avviso più importante”, ha concluso Zanardi.

