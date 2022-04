Caso Pipitone, Alessia Morani: "Ecco perché il Pd si è dovuto fermare"

"Il Partito Democratico non ha più possibilità di presentare commissioni di inchiesta avendo esaurito le commissioni di propria spettanza"

"Noi abbiamo fatto il possibile per accelerare al massimo i tempi, abbiamo anche provato a chiederne l'approvazione definitiva in Commissione e senza passare dall'Aula, ma le procedure della Camera non lo hanno consentito". E' questo, in sintesi, il messaggio inviato dalla deputata del Partito Democratico Alessia Morani a Milo Infante e letto in diretta oggi durante la trasmissione Ore 14. Morani è stata la prima firmataria della proposta per istituire la Commissione parlamentare d’inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone, poi naufragata con grande indignazione e rammarico in particolare sui social network.

"Siamo entrati nell'ultimo anno di legislatura - sottolinea Morani - e un accordo tra i gruppi parlamentari stabilisce che non è più possibile istituire nuove commissioni di inchiesta rispetto a quelle già presentate da ciascun gruppo. Il Partito Democratico non ha perciò più possibilità di presentare commissioni di inchiesta avendo esaurito le commissioni di propria spettanza. Vi sono anche altre commissioni di inchiesta in coda di grande importanza, ma non si è ritenuto di modificare l'accordo tra i gruppi parlamentari".

"Questa è la motivazione per cui, con grande rammarico e dispiacere, non sarà possibile procedere con la commissione sulla scomparsa di Denise Pipitone. Per me è una sconfitta perché volevo andare fino in fondo a questa storia. Ma ciò non significa che smetteremo di cercare la verità. Ci sono altri strumenti ispettivi e utilizzeremo tutti i mezzi a nostra disposizione per cercare la verità", ha concluso Morani nel messaggio a Milo Infante.

Purtroppo aveva ragione il direttore di Affaritaliani.it, Angelo Maria Perrino, che, ospite di Ore 14 aveva capito prima del messaggio della deputata del Pd che in questa legislatura non ci sarebbe stata alcuna commissione per far luce sulla scomparsa della piccola Denise.

Leggi anche:

" Perrino a Ore14: "Relazione preside-studente? È solo un problema deontologico”

Ucraina, scaffali sempre più vuoti nei supermercati in Italia: che cosa manca

Decreto Ucraina, Dessì: "L'aumento delle spese militari ci sarà, M5S complice"

I "televirologi" in politica: a Padova sfida tra Viola, Crisanti Jr e Palù

Guerra Ucraina, Abramovich dopo Putin? Il ruolo segreto del patron del Chelsea

Zarra, professione ambasciatrice: "Scommettere sulle donne è un dovere"

Ucraina, Zelensky: "Da negoziati solo parole, non ci fidiamo". E nel Donbass.. VIDEO

Digital Platforms: tecnologie e cybersecurity a supporto della società

Banca Ifis: lo sport in Italia vale 96 miliardi di euro. 3,6% del PIL

Banca Ifis, al via l'Osservatorio sullo Sport System italiano