Piqué, scaricato anche dal Barcellona dopo Shakira

Gerard Piqué continua a far parlare, dopo Shakira anche il Barcellona lo scarica

Il gossip di Barcellona segue con attenzione Gerard Piqué, le sue notti brave, le intercettazioni tra lui e Rubiales che hanno portato a un’indagine della Procura. Ancora, il tradimento e la separazione in corso dalla pop star Shakira e ora ci si è messo anche l’allenatore del Barcellona Xavi lo ha informato che non rientra nei piani e non sarà titolare la prossima stagione.

Infatti, secondo fonti citate dal Mundo Deportivo, Xavi ha chiarito al 35enne giocatore, dopo essersi informato sul suo stato d’animo, sulla motivazione e sulla situazione fisica, che se non è al cento per cento in tutto non è più adatto per far parte del Barcellona.

Il tecnico gli ha anche sottolineato che dovrebbe condurre una vita extrasportiva ordinata e regolamentata e che dovrebbe adattare il suo ingaggio alle esigenze del club. Piqué ha risposto all’allenatore di voler dimostrare che su di lui si sbaglia e che ha ancora la volontà di dimostrare di essere il miglior difensore centrale della squadra, indipendentemente dai nuovi acquisti, e che farà del suo meglio per dimostrarlo.

Il giocatore ha poi assicurato che non sarà condizionato dai problemi personali, ad oggi vanta 606 presenze con i blaugrana. Quanto alla motivazione, Piqué ha detto di stare meglio rispetto al 2008, quando arrivò al Barça sotto la guida di Pep Guardiola.

