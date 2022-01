Pisa, si spara per sbaglio a caccia: muore campione mondiale di tiro a volo

Incidente Cristian Ghilli, si spara per sbaglio a caccia: morto il campione mondiale di tiro a volo

Si è spento questa notte Cristian Ghilli, 19 anni, il campione mondiale juniores di tiro a volo ricoverato d’urgenza ieri sera all’Ospedale di Cecina dopo essersi ferito all’addome col fucile durante una battuta di caccia assieme ad alcuni amici, nei boschi di Montecatini Val di Cecina (nella provincia di Pisa).

L'incidente era avvenuto nel pomeriggio di ieri causato da un colpo di fucile partito accidentalmente mentre il giovane era chino a raccogliere i bossoli della battuta. In quel momento Ghilli avrebbe per sbaglio premuto il grilletto, dopo aver perso l'equilibrio. Soccorso dal 118 e trasferito all’Ospedale di Cecina, il giovane è stato operato d’urgenza all’addome per arrestare l’emorragia ma è morto.

Nato a Pontedera e residente a Ponteginori, nel pisano, Ghilli coltivava sin da piccolo la passione per il tiro a volo di cui era diventato campione mondiale juniores.