"Portanova mi ha stuprata, si faccia curare". La vittima rompe il silenzio

Caso Portanova, parla la presunta vittima di stupro: "Smetta di giocare a calcio e dica a tutti la verità, Mi ha rovinato la vita"

Manolo Portanova è stato condannato in primo grado a sei anni per stupro, dallo scorso 6 dicembre poi la Procura della Figc lo ha deferito e nel Genoa era finito ai margini. Ma in Italia, si è considerati innocenti fino al terzo grado di giudizio e ottenuta l'autorizzazione al tesseramento dal Coni nelle scorse settimane, ha potuto riallacciare gli scarpini al soldo della Reggiana, una squadra - riporta La Stampa - per cui non è "né santo, né criminale", ma solo "un giocatore come gli altri". Ma la presunta vittima la pensa diversamente e decide di uscire allo scoperto. La studentessa romana di 22 anni che secondo il tribunale di Siena lui, suo fratello William (all'epoca minorenne), loro cugino e un quarto sodale, hanno violentato e picchiato in un appartamento della città del Palio nel 2021, tuttavia, piuttosto che davanti ai tifosi che l'osannavano, avrebbe preferito vederlo in un centro per il recupero degli uomini maltrattanti.

"Del risarcimento - dice la presunta vittima a La Stampa - non mi è mai importato nulla, perché il dolore non ha prezzo. Non sono certo io o la mia famiglia a cercare notorietà. È lui che continua a parlare con televisioni, giornali e dare conferenze stampa. È lui l’unico che continua ad esporsi. Il mio interesse nei suoi confronti è nato senza che io avessi la minima idea di chi fosse e che cosa facesse nella vita. Per altro, il suo nome non mi ha portato nulla di positivo. Non ho ottenuto niente da tutta questa storia".