Scuola, Bonanni: "Precari condannati a nuove lunghe vie crucis"

Allarme precari nelle scuole italiane, tutti i rischi per le circa 60mila persone in attesa di essere inserite nel corpo docente MIUR

Oltre 50 mila precari del mondo della scuola rischiano di rimanere a piedi ancora a lungo. Dopo anni di promesse e slogan, una delle categorie più importanti per lo sviluppo del capitale umano necessario al progresso del Paese, potrebbe subire un nuovo contraccolpo durissimo.

In questi giorni, infatti, è in discussione alla Camera il DL PA Bis che all’articolo 20 prevede una serie di disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR, tra cui le misure relative all’abilitazione degli insegnanti. Nonostante la necessità di modelli formativi nuovi, in linea con l’utilizzo sempre maggiore delle tecnologie, e un livello di precariato che dovrebbe indurre a riflettere, il dibattito si sta orientando sull’obbligatorietà della presenza ai corsi per l’ottenimento dei CFU, diversamente da quanto richiesto nel Pnrr che esige, piuttosto, modalità più flessibili, moderne e soprattutto digitali.