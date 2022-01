Preti pedofili, Ratzinger ammette tutto: "Ero a quella riunione, non ho agito"

Preti pedofili, a Ratzinger torna la memoria e si scusa

Lo scandalo espoloso in Germania per i preti pedofili coperti da Benedetto XVI quando era arcivescovo di Monaco di Baviera continua a tenere banco. E' stato lo stesso Papa emerito Ratzinger ad ammettere che sapeva e non ha agito. Il passo indietro, seppur tardivo - si legge su Repubblica - è arrivato, ma l'ammissione di colpa è solo parziale. Tramite il suo segretario particolare, monsignor Georg Gänswein, corregge le proprie dichiarazioni in merito al rapporto sugli abusi sessuali commessi tra il 1945 e il 2019 da personale religioso e laico nell’arcidiocesi di Monaco, di cui è stato titolare dal 1977 al 1982. Nel documento il Papa emerito viene criticato per aver minimizzato o negato, da arcivescovo, quattro casi di violenze, di cui uno particolarmente eclatante. Benedetto aveva smentito di aver partecipato a un’assemblea, tenutasi il 15 gennaio 1980, e che era stata convocata per accogliere nella sede un sacerdote proveniente dalla diocesi di Essen, accusato ripetutamente di abusi sui minori.

Il trasferimento del religioso - prosegue Repubblica - ebbe esito positivo. Ratzinger oggi ammette di aver preso parte a tale assemblea. E dice che aver negato questa partecipazione è stato un errore, "non commesso in mala fede", ma "frutto di un errore nell’elaborazione editoriale della sua affermazione". Si dice, quindi, "molto dispiaciuto", ma evidenzia come durante l’assemblea "non è stata assunta alcuna decisione circa un incarico pastorale da parte del sacerdote in questione". In sostanza, dice fra le righe il Papa emerito, non prese lui la decisione di reintegrare il prete nonostante gli abusi. L’obiettivo era "piuttosto consentire una sistemazione per l’uomo durante il suo trattamento terapeutico" nel capoluogo della Baviera.

LEGGI ANCHE

Chiesa, preti pedofili: il siluro a Ratzinger partito dal Vaticano bergogliano

Super Green Pass senza scadenza con la terza dose. Governo, mossa a sorpresa

Fegato, come disintossicarlo? Ecco 3 alimenti magici

Autostrade, trionfo Benetton: 9,3mld dallo Stato. Pagheranno gli automobilisti