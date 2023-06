Quanto costa un ombrellone? Anche fino a mille euro. Ecco il listino prezzi

Quanto costa un ombrellone? Per l'estate sono previsti rincari anche molto salati

Sarà un'estate ancora più dispendiosa per milioni di italiani. Diversi stabilimenti baneari hanno infatti rivisto al rialzo il loro listino prezzi, come conferma il Codacons. Ombrellone, lettino e sdraio sono aumentati in media tra il 10 e il 15% in tutta Italia con punte anche fino al 25% in più rispetto al 2022. Un gazebo in Salento può anche arrivare a costare fino a 1000 euroo al giorno. Gli aumenti, affermano i gestori degli stabilimenti, sono "inevitabili" a causa degli aumenti dei costi di gestione.

Quanto costa un ombrellone? Le classifica dei più cari nel 2023