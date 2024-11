Quarto grado, chi sono Santo Romano e Pierina Paganelli

Quarto grado, anticipata la scaletta di questa sera. Tra i casi trattati ci saranno quello di Santo Romano e Pierina Paganelli. Ecco chi sono

Nella trasmissione Quarto grado, in onda questa sera su Rete4, verranno trattati due temi roventi di cronaca. Affaritaliani ha voluto fare un focus su chi sono i due protagonisti delle inchieste di stasera: il giovane Santo Romano e della signora Pierina Paganelli, uccisa un anno fa.

Partiamo con Santo Romano. La ricostruzione dell'omicidio del 19enne ucciso a San Sebastiano al Vesuvio nella notte tra l'1 e il 2 novembre, è stata possibile anche grazie ai racconti di alcune persone presenti al momento dei fatti. Il 17enne accusato del delitto, secondo la versione fornita da amici della vittima, poco prima dell'assassinio, avrebbe estratto una pistola dai pantaloni, puntandola sotto il mento di un altro ragazzo con il quale stava discutendo. Poco più tardi l'episodio - una scarpa di valore pestata per errore - che ha scatenato la reazione dell'indagato e i due colpi di pistola esplosi, uno dei quali all'indirizzo di Romano.

Un amico del 19enne ha anche raccontato che Santo, prima di accasciarsi a terra privo di sensi, si sarebbe alzato la maglietta per mostrargli un buco che aveva in petto, il foro causato dal proiettile. L'indagato, che si era allontanato dopo il delitto, è stato rintracciato nel primo pomeriggio del 2 novembre in un'abitazione di Barra, a Napoli, in compagnia di un amico. Nell'appartamento è stata anche trovata della marijuana. Il 17enne si trova ora in un istituto penale per minorenni.

La giudice per le indagini preliminari Anita Polito, convalidando il fermo, ha ritenuto "quanto mai evidente" la ricorrenza di "gravi indizi di colpevolezza", asserendo che, in merito alle esigenze cautelari, si evidenzia "la gravità dei fatti, le modalità di commissione dei reati per cui si procede", caratterizzati da "una inaudita violenza e per futili motivi" e, tra l'altro, sottolinea la "negativa personalità" del 17enne, colpito da una "precedente condanna e da una serie davvero notevole di iscrizioni a carico, per i reati più vari, anche di natura associativa".

Inoltre, la disponibilità di una pistola con relativo munizionamento sarebbe "sintomatica di contiguità con ambienti criminali in grado di fornire l'arma detenuta". Sostenendo la tesi della legittima difesa, evidenzia la gip, e della "casualità del colpo" che avrebbe ucciso Santo Romano, l'indagato avrebbe anche "sminuito la propria responsabilità", dimostrando "assoluta mancanza di resipiscenza".

Poi, come detto, Quarto grado tornerà sul caso di Pierina Paganelli. L'uccisione della donna, avvenuta, oramai, oltre un anno fa, continua ad essere irrisolta. Anche per questo le autorità stanno ripercorrendo ogni tappa legata al caso. In particolare, durante le trasmissione di Rai 2, Ore 14, erano state sentite le parole di Louis Dassilva, al momento in carcere in quanto unico indagato per l’omicidio della donna, in merito al giorno in cui è stato trovato il cadavere della vittima.

Nel dettaglio, sono state trasmesse le parole di Dassilva risalenti al 25 giugno scorso quando l’uomo ammise di aver toccato il corpo della vittima per una ragione precisa nel giorno del suo ritrovamento: “L’ho toccata sul collo e sul polso sinistro”, le dichiarazioni dell’uomo. In questo senso, però, ci sarebbe anche una ragione precisa. Dassilva lo avrebbe fatto al fine di comprendere se la signora fosse ancora viva.

In questo senso, la criminologa Roberta Bruzzone, consulente della difesa di Dassilva, ha voluto anche precisare come “le impronte non sono state trovate e non credo neanche che siano state cercate in quelle sedi”. In questa situazione di incertezza e dubbio, per il prossimo 15 novembre 2024 sarebbe stato fissato un esperimento giudiziale che riguarda la prova regina che nelle ultime settimane è stata messa in dubbio. Il giudice Vinicio Cantarini ha fissato per il 15 novembre tale esperimento. Di fatto, Louis Dassilva ed Emanuele Neri, vicino di casa di Pierina che ha affermato di essere la persona ripresa nel video dalla telecamera della farmacia, dovranno passare nuovamente davanti alla stessa telecamera per verificare l’identità dell’uomo nel filmato.