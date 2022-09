"Questi i nomi di chi mi farà del male". Saman, 8 persone nella lista horror

Caso Saman, spunta la lista degli assassini: scritta dalla stessa ragazza

Il caso Saman continua a far discutere, nonostante i tanti indizi sulla brutta fine che avrebbe fatto la ragazza pachistana. Scomparsa da Novellara nel Reggiano nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio 2021 e mai più ritrovata, del suo corpo non c'è traccia. Aumentano però le certezze sull'epilogo di questa triste storia. Saman - si legge sul Giornale - aveva previsto la sua fine. L’aveva sognata notte dopo notte, aveva fatto di tutto per evitarla, allontanandosi di casa più di una volta e mettendo in guardia chi l’amava dai suoi possibili carnefici. Ma non è riuscita a sfuggire al suo destino. Tre mesi prima di sparire nel nulla a Novellara, in chat aveva confidato al fidanzato il suo terrore, affidandogli i nomi e i numeri di telefono di chi avrebbe potuto farle del male.

La ragazza - prosegue il Giornale - aveva segnalato in questa chat, finita agli atti dell’inchiesta, anche il fratello minore, un altro cugino e un altro zio, che non risultano indagati. Gli ultimi due sono gli stessi parenti che il fratello, in una conversazione con la madre intercettata, accusava come istigatori del delitto. Li chiamava «il cane» e «il cane coi baffi». E sempre lo zio è il soggetto con il quale parlava il padre di Saman, in un dialogo intercettato a giugno, e raccontava di aver ucciso la ragazza per la propria «dignità». "Questi i nomi di chi mi farà del male", il messaggio mandato da Saman al fidanzato.