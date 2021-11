Rapina in farmacia, carabiniere fuori servizio accoltellato: è gravissimo

Rapina in farmacia, carabiniere in pericolo di vita. Quattro coltellate

Un carabiniere fuori servizio è stato ferito gravemente al fegato e ad un polmone in seguito ad una rapina in una farmacia. E' successo ieri sera a Torino, il militare ha cercato di disarmare due rapinatori che in corso Vercelli, quartiere Rebaudengo, - si legge su Repubblica - hanno svuotato la cassa del negozio. Uno dei rapinatori lo ha accoltellato con quattro fendenti al torace e all’addome che hanno raggiunto il fegato e un polmone. Il brigadiere, 53 anni, è stato operato nella notte all’ospedale Giovanni Bosco. Le sue condizioni sono gravi, la prognosi resta riservata anche se in serata, dall’ospedale, sembrano arrivare segnali di speranza.

Il brigadiere - prosegue Repubblica - era entrato in farmacia proprio nel momento della rapina accorgendosi all’istante che qualcosa non tornava, così è intervenuto per disarmare i rapinatori. Sono partiti due colpi all’interno della farmacia, poi il rapinatore ha tirato fuori un coltello e ha colpito il militare a ripetizione sotto gli occhi dei clienti. Il brigadiere resta a terra mentre i rapinatori fuggono a bordo di uno scooter imboccando, forse, via Lemmi. A terra restano le macchie di sangue che i carabinieri del comando provinciale rilevano una ad una: potrebbero essere tracce importanti per risalire ai responsabili della rapina. Vengono acquisiti anche i filmati delle telecamere di sorveglianza.

