Giovedì, 3 dicembre 2020 - 14:04:00 Rimini, tre arresti in una babygang. Derubavano amici con coltelli alla gola Il gruppo utilizzava metodi violenti per rapinare altri ragazzi, anche per un semplice pacco di sigarette

A Rimini tre componenti di una baby gang sono stati arrestati dalla Squadra Mobile della Questura. Il gruppo derubava i loro coetani, aggredendoli con coltelli e utilizzando schiaffi e sigarette spente addosso per impaurirli. L’uso di molta violenza nei loro attacchi avveniva anche per un semplice pacco di sigarette o pochi soldi. Come si legge sulle pagine del Corriere della Sera sotto accusa sono finiti un 17 enne, un 18 enne e un 19 enne di origine magrebina, incriminati con certezza per due episodi risalenti al 4 agosto e 10 ottobre del 2020. Secondo quanto emerso della indagine degli inquirenti i ragazzi avevano dato un nome alla loro babygang: “F.L.U.S.S.”. Le decisioni sono state emesse dal Gip del tribunale dei minorenne di Bologna e quello del Tribunale Ordinario di Rimini.