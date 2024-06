Ritrovato corpo del corriere sparito: ucciso per delle borse di Gucci

Grosseto, ritrovato il cadavere del corriere scomparso: la rapina da 500mila € e l'omicidio

Tragica svolta nel caso del corriere scomparso dallo scorso 22 maggio in seguito a una rapina subita, il corpo di Nicolas Matias Del Rio è stato ritrovato in un dirupo nel Grossetano. Il ritrovamento del cadavere del 40enne argentino è avvenuto poco dopo che la procura di Grosseto ha dato una svolta all’inchiesta, con l’apertura alle ipotesi di indagine per omicidio volontario e sequestro di persona. Il corriere portava nel suo furgone una partita di borse Gucci, del valore complessivo di circa 500 mila euro.

Il furgone era stato ritrovato incendiato, mentre il carico era sparito assieme al corriere. Gli inquirenti avevano dato mandato ai carabinieri di ispezionare una casa vacanze sull’Amiata. I militari hanno poi trovato il corpo in un dirupo, vicino a una villetta in località Case Sallustri. In quell’abitazione, nelle scorse settimane, erano stati ritrovati accessori per pelletteria. Si trattava di oggetti che la stessa casa di moda Gucci aveva confermato appartenere al carico sparito assieme al corriere.