Roma, arrestata una donna di 84 anni: prelevata in pigiama e senza dentiera

Arrestata a 84 anni, prelevata in pigiama, non le hanno dato nemmeno il tempo di prendere la dentiera

Loretta, una donna 84 anni di Roma, è stata arrestata e prelevata di notte, in pigiama, senza darle il tempo di vestirsi e prendere la dentiera.

La donna, ex sarta che in passato ha cucito abiti anche per Sofia Loren e Marcello Mastroianni, è stata arrestata per aver accoltellato il marito durante una lite familiare. "Ha cominciato a picchiarmi, io mi sono rifugiata in cucina, ma lui è riuscito a entrare e mi sono difesa con un coltello" ha confidato la donna alla Garante dei detenuti. L’uomo ha riportato ferite varie ed è stato ricoverato in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita.

La donna, per ordine del Gip, è stata trasferita in carcere non avendo altro posto dove andare.