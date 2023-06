Roma Pride, invasione di gente nelle strade. Schlein: "Regione Lazio assente"

Roma Pride, in tantissimi in piazza della Repubblica

Ecco le immagini di piazza della Repubblica mentre parte il corteo del gay pride. Il

Schlein: "Siamo qui a supportare questo Pride, sbagliato non ci sia la Regione Lazio"

“Il Partito Democratico sarà sempre nei luoghi della tutela e della promozione dei diritti a partire dal matrimonio equalitario, dalle adozioni, dal riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali. Siamo qui con i nostri corpi per esserci, sbagliato non ci sia la Regione Lazio. Non dimentichiamo che chi oggi governa l’Italia è chi ha affondato la legge Zan”, le parole della segretaria del PD Elly Schlein, inoccasione della parata del Roma Pride.

Roma Pride: Gualtieri, 'su diritti bisogna andare avanti, non indietro'

''Le strade della nostra città si tingono dei colori e dell’allegria del RomaPride. Roma, città inclusiva e democratica, è orgogliosa di essere, oggi più che mai, la Capitale dei diritti di tutte e tutti, nessuno escluso. Sui diritti bisogna andare avanti, non indietro''. Così in un tweet il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Roma Pride: organizzatori, ‘siamo un milione, mai vista tanta gente’

“Siamo un milione, mai vista tanta gente”. Gridano gli organizzatori del Roma Pride dal carro del coordinamento della kermesse arcobaleno.

Roma Pride: in testa al corteo Gualtieri canta ‘Bella ciao’

“Oggi e sempre resistenza”. Il coro si solleva dal corteo che quando è giunto all’altezza di Santa Maria Maggiore, dopo qualche minuto di silenzio, parte con ‘Bella ciao’. Cantano tutti, anche i giornalisti intenti a fotografare la testa del corteo con lo striscione QueeResistenza. Canta il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, canta Marilena Grassadonia, coordinatrice Ufficio Diritti Lgbt+ di Roma Capitale.

Roma Pride: Boschi, 'importante esserci, unioni civili grazie a governo Renzi'

"Come deputata di Roma era fondamentale essere qui oggi soprattutto nel momento in cui la Regione ha ritirato il patrocinio al Pride. Come rappresentante delle istituzioni ho voluto esserci per dire che le persone che qui manifestano pacificamente e allegramente ci sono, fanno parte del nostro Stato, non sono cittadini di serie b e hanno bisogno del nostro appoggio". Così la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi durante il corteo del Roma Pride. “Se c'è una legge sulle unioni civili lo si deve al governo Renzi che ha avuto il coraggio di mettere la fiducia su quella legge e approvarla. C'è però ancora molto da fare sul tema dei diritti, sul piano educativo e culturale per combattere ogni discriminazione”.