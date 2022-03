Russia, Anonymous attacca la tv e trasmette i video della guerra in Ucraina

Guerra Russia Ucraina, Anonymous hackera i canali russi e trasmette immagini e video dell'attacco all'Ucraina

Anonymous ha annunciato di aver violato diverse trasmissioni dei principali canali televisivi russi per evitare la censura ufficiale. Il collettivo di hacker ha sostituito così la propaganda di regime con le immagini vere della guerra.

Come ha riportato lo stesso Anonymous su Twitter, l'intervento nei canali statali ha consentito di trasmettere immagini della guerra in Ucraina che sono state viste in diverse parti del Paese.

Secondo il messaggio, pubblicato sull'account Twitter che non può essere verificato in modo indipendente, i canali hackerati sono Rossiya 24, Pervy Kanal e Moskva 24. Il collettivo avrebbe inoltre invitato i cittadini russi a opporsi all'attacco contro la popolazione russa.

