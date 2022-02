Safer Internet Day, navigare sicuri tra revenge porn e hate speech

Una giornata mondiale per difendersi dai rischi della Rete, i consigli di Telefono Azzurro

L'8 febbraio è il Safer Internet Day, la giornata che la Commissione europea, dal 2004, ha indicato per sensibilizzare gli utenti ad un uso responsabile e sicuro del web, riconoscendo i numerosi sono i rischi, come pedopornografia, hate speech e revenge porn. Internet, infatti, è sempre più presente nelle vite di giovani e adulti, complice l’iperconnessione accelerata dalla pandemia da Covid-19.

“La grande sfida di oggi per noi adulti è quella di accompagnare i più giovani nel metaverso: scuola, genitori, istituzioni e aziende sono tutte chiamate a ripensare regole e approcci al mondo digitale, come parte integrante del processo formativo e di socializzazione dei minori”, ha spiegato Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro, in occasione della due giorni organizzata per riflettere sul tema.

All’evento per il Safer Internet Day è intervenuta anche Anna Macina, sottosegretaria alla Giustizia, che al ministero guida un tavolo sulla tutela dei minori nell’uso dei social. “Oggi abbiamo regole confuse, spesso difficili da applicare e quindi poco credibili. E restano vuoti normativi che vanno colmati. Il legislatore deve essere flessibile e rapido per stare al passo con l’evoluzione velocissima delle innovazioni tecnologiche, questa è la sfida”, ha affermato Macina.

“Veniamo da una stagione di iperconnessione legata alla pandemia, siamo perennemente on life, con poca distinzione tra reale e virtuale. L’accesso alla Rete è un diritto ma dobbiamo impegnarci a costruire un ambiente sano e con pochi rischi per i più giovani”, riprende la sottosegretaria.Il contributo degli adulti è quindi fondamentale per accompagnare i giovani nel digitale, affinchè possano navigare sicuri e consapevoli.



Il Garante dell’ Infanzia: “I ragazzi chiedono di navigare sicuri”

"I ragazzi ci chiedono di poter navigare sicuri e quindi chiedono una maggiore educazione digitale per loro e per i loro adulti di riferimento. I ragazzi sanno che ci sono dei pericoli e devono essere capaci di evitarli, di avere maggiori competenze e queste devono averle anche i loro genitori, perché sennò è inutile mettere i controlli parentali". Lo ha detto la Garante dell'Infanzia e dell'adolescenza, Carla Garlatti, partecipando ai lavori dell'evento organizzato in occasione Safer Internet Day dal Ministero dell'Istruzione.

"Ci deve essere una co-regolamentazione per introdurre tutti quegli accorgimenti anche tecnici che consentano ai ragazzi di non entrare in contatto con dei prodotti che non sono adatti a loro. Io dico ai ragazzi: vivete internet ma in modo sano", continua la Garante. Devono essere valorizzate le opportunità offerte da internet senza incorrere nei pericoli frequenti.





LEGGI ANCHE

Scuola, la app anti bullismo. Un sms anonimo avvisa direttamente il preside

Molestie scuola, "Mandami la foto del seno se vuoi il 6". Insegnante nei guai

"Covid come l'influenza e immunità di comunità". Svolta, ormai ci siamo