Saldi estivi 2024, via libera. Ecco il calendario Regione per Regione

Saldi estivi 2024, il calendario Regione per Regione e tutte le regole per i negozianti

Stanno per iniziare i saldi estivi 2024. Quest'anno, in linea di massima, il periodo di prezzi ribassati comincia il primo sabato di luglio e proseguirà fino ai primi giorni di settembre. La data di inizio così come la durata dei saldi estivi 2024 cambia da Regione a Regione mentre le regole sono ben definite.

La Federazione moda Italia e Confcommercio conferma che i negozi hanno l'obbligo di esporre chiaramente accanto ad ogni prodotto il prezzo iniziale e la percentuale di sconto applicata. I commercianti possono far accedere a sconti in anteprima ai clienti iscritti ai programmi fedeltà. Gli articoli in saldo vanno separati da quelli venduti a prezzo pieno.

Per quanto riguarda i cambi, si può restituire un capo acquistato a discrezione del negoziante, a meno che non sia difettoso o non conforme. Non c'è obbligo da parte del negoziante di far provare i capi in saldo. Devono essere sempre accettati i pagamenti con carta di credito.

Saldi estivi 2024: il calendario Regione per Regione

Abruzzo - iniziano il 6 luglio e proseguono per 60 giorni, con vendite promozionali consentite tutto l'anno;

- iniziano il 6 luglio e proseguono per 60 giorni, con vendite promozionali consentite tutto l'anno; Basilicata - iniziano il 6 luglio e terminano il 4 settembre, con divieto di promozioni di 30 giorni prima della data di inizio saldi;

- iniziano il 6 luglio e terminano il 4 settembre, con divieto di promozioni di 30 giorni prima della data di inizio saldi; Calabria - iniziano il 6 luglio per una durata di 60 giorni, con divieto di promozioni 15 giorni prima;

- iniziano il 6 luglio per una durata di 60 giorni, con divieto di promozioni 15 giorni prima; Campania - iniziano il 6 luglio e proseguono per 60 giorni: sono vietate le promozioni 30 giorni prima;

- iniziano il 6 luglio e proseguono per 60 giorni: sono vietate le promozioni 30 giorni prima; Emilia-Romagna - iniziano il 6 luglio per un periodo di 60 giorni, con divieto di promozioni 30 giorni prima;

- iniziano il 6 luglio per un periodo di 60 giorni, con divieto di promozioni 30 giorni prima; Friuli Venezia Giulia - iniziano il 6 luglio e durano 60 giorni: promozioni consentite tutto l'anno;

- iniziano il 6 luglio e durano 60 giorni: promozioni consentite tutto l'anno; Lazio - A partire dal 6 luglio per sei settimane, con un divieto di promozioni 30 giorni prima;

- A partire dal 6 luglio per sei settimane, con un divieto di promozioni 30 giorni prima; Liguria - iniziano il 6 luglio e durano fino al 19 agosto, con divieto di promozioni 40 giorni prima;

- iniziano il 6 luglio e durano fino al 19 agosto, con divieto di promozioni 40 giorni prima; Lombardia - iniziano il 6 luglio per una durata di 60 giorni, con divieto di promozioni 30 giorni prima:

- iniziano il 6 luglio per una durata di 60 giorni, con divieto di promozioni 30 giorni prima: Marche - iniziano il 6 luglio e terminano il 1° settembre, vietate le promozioni 30 giorni prima;

- iniziano il 6 luglio e terminano il 1° settembre, vietate le promozioni 30 giorni prima; Molise - Iniziano il 6 luglio e durano 60 giorni, con divieto di promozioni 30 giorni prima e dopo;

- Iniziano il 6 luglio e durano 60 giorni, con divieto di promozioni 30 giorni prima e dopo; Piemonte - iniziano il 6 luglio e finiscono il 31 agosto, con un divieto di promozioni 30 giorni prima;

- iniziano il 6 luglio e finiscono il 31 agosto, con un divieto di promozioni 30 giorni prima; Puglia - iniziano il 6 luglio al 15 settembre, con divieto di promozioni 15 giorni prima;

- iniziano il 6 luglio al 15 settembre, con divieto di promozioni 15 giorni prima; Sardegna - iniziano il 6 luglio e durano 60 giorni, con un divieto di promozioni 40 giorni prima;

- iniziano il 6 luglio e durano 60 giorni, con un divieto di promozioni 40 giorni prima; Sicilia - iniziano il 6 luglio al 15 settembre, con promozioni consentite tutto l'anno;

- iniziano il 6 luglio al 15 settembre, con promozioni consentite tutto l'anno; Toscana - iniziano il 6 luglio e durano 60 giorni, con un divieto di promozioni 30 giorni prima;

- iniziano il 6 luglio e durano 60 giorni, con un divieto di promozioni 30 giorni prima; Umbria - iniziano il 6 luglio per 60 giorni, con promozioni consentite tutto l'anno;

- iniziano il 6 luglio per 60 giorni, con promozioni consentite tutto l'anno; Valle d'Aosta - iniziano il 6 luglio e finiscono il 30 settembre, con un divieto di promozioni 15 giorni prima;

- iniziano il 6 luglio e finiscono il 30 settembre, con un divieto di promozioni 15 giorni prima; Veneto - iniziano il 6 luglio al 31 agosto, con divieto di promozioni 30 giorni prima.

Nelle province autonome di Trento e di Bolzano il calendario per i saldi estivi 2024 è differente rispetto al resto d'Italia:

Trento e provincia - Saldi per 60 giorni: i commercianti determinano liberamente i periodi.

Per l'Alto Adige, invece: