Salerno, due donne perdono il Rdc e tentano il suicidio: salvate per un soffio

Perdono il Rdc e tentano il suicidio. Sarebbero andate fino in fondo, salavate in extremis

La decisione del governo Meloni di togliere il reddito di cittadinanza a migliaia di famiglie in difficoltà economiche sta provocando delle reazioni, anche drammatiche. Nel giro di pochi giorni, infatti, si sono registrati due episodi di tentati suicidi. L'ultimo è accaduto ieri. Una 55enne anni, di Baronissi (Salerno), - si legge sul Fatto Quotidiano -ha tentato di suicidarsi per la disperazione di aver perso il reddito di cittadinanza con l’sms di fine luglio. Ha attraversato un varco della stazione ferroviaria, ha passeggiato per un po’ sui binari col suo cane, e poi si è stesa aspettando il treno. Per fortuna il macchinista è stato bravo a rallentare e la signora se l’è cavata con ferite lievi.

"Di solito noi sindaci - spiega il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante al Fatto - siamo i primi a cui si rivolgono le persone bisognose, ma io non la conoscevo e nemmeno i nostri uffici, mi dicono che si era recata al consorzio sociale d’ambito che unisce sei Comuni del comprensorio, pare avesse espresso la necessità di ottenere un alloggio popolare". Appena un paio di settimane fa, per lo stesso motivo, anche una signora di 57 anni di Nocera Inferiore (Salerno) aveva provato a togliersi la vita nello stesso modo, sul binario 1 della stazione nocerina: è stata salvata da un poliziotto che l’ha trascinata via.