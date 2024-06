Ilaria Salis ha 90mila euro di debiti: occupava abusivamente una casa

Ilaria Salis, problemi anche in Italia: il maxi debito per aver occupato abusivamente una casa

Ilaria Salis, candidata alle Europee con Verdi e Sinistra Italiana, non ha guai solo con la giustizia ungherese. L'insegnante è accusata di aver partecipato all'aggressione di alcuni neo nazisti a Budapest, e per questi motivi è stata arrestata ed è sotto processo. Recentemente Salis è stata scarcerata e si trova ai domiciliari, sempre nella capitale ungherese, e da qui conduce al sua campagna elettorale. Ma per Salis, ora, sono spuntati nuovi guai, questa volta provenienti dall'Italia. L'insegnate - riporta Il Giornale - avrebbe infatti accumulato 90mila € di debiti con l'Aler, la società che gestisce per la Regione Lombardia le case popolari. l'accusa è quella di aver occupato illegalmente un'abitazione a Milano.

Se occupasse singolarmente o con altri esponenti del gruppo anarchico di cui faceva parte - prosegue Il Giornale - non è chiaro. Agli atti c'è ad esempio un'identificazione della Salis in via Borsi il primo dicembre 2008. Il precedente domicilio risultava via Pichi 1, sempre all'interno del quartiere Aler. L'occupante abusiva dichiarava che "la polizia è già stata in loco" e di "non avere problemi di salute ma di essere in stato di gravidanza al secondo mese circa, non documentato". E gli ispettori a verbale precisavano che "l'identificazione e la compilazione del rapporto si è svolta sul pianerottolo in quanto non è stato consentito al personale Aler l'accesso nell'alloggio, da cui si è sentita chiaramente provenire una voce maschile". Nuovi problemi per Salis alla vigilia del voto per le Europee.