Saman Abbas, genitori fuggiti in Pakistan: al via la pratica d'estradizione

Ennesima svolta nel caso di Saman Abbas: è stata avviata da parte della autorità italiane la pratica per estradare e trarre in arresto i genitori fuggiti in Pakistan di Saman Abbas, la giovane ragazza scomparsa e il cui cadavere non è ancora stato ritrovato. La conferma arriva dal comandante provinciale dei carabinieri di Reggio Emilia, il colonnello Cristiano Desideri che conversando con i giornalisti ha detto: “Sì la rogatoria internazionale è stata richiesta”.

Questa mattina, come previsto, sono intanto entrati in azioni tra le serre di Novellara i cani messi a disposizione dalla polizia tedesca del land della Baviera. “Sono già stati utilizzati ad esempio a Bolzano per le ricerche dei coniugi Neumair”, ha spiegato Desideri. A supportare le ricerche si sono inoltre messi a disposizione spontaneamente due archeologi milanesi. “Abbiamo accettato questa collaborazione – dice il colonnello – che ci consente di analizzare le anomalie del terreno secondo un piano prospettico che affonda nella disciplina dell’archeologia”. Nei prossimi giorni dovrebbe anche essere ascoltato Sakib, il fidanzato di Saman, un 21enne pakistano residente nel Lazio.