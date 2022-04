San Marino primo capo di Stato Lgbt al mondo: è Paolo Rondelli

San Marino: primo Stato al mondo con un capo di Stato appartenente alla comunità Lgbt. Eletto Paolo Rondelli

La Repubblica di San Marino è il primo Stato al mondo con un capo di Stato appartenente alla comunità Lgbt. Si tratta di Paolo Rondelli, classe 1963, ex vicepresidente di Arcigay Rimini e primo ambasciatore della Repubblica negli Stati Uniti: sarà uno dei due nuovi capitani reggenti, capi di Stato, cioè, che non hanno poteri esecutivi e che restano in carica per sei mesi.

"E' sicuramente un bel segnale quello chearriva dalla Repubblica di San Marino". E' quanto commenta all'Adnkronos Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay. "Finalmente si è avuto il coraggio di eleggere come capo di Stato unapersona apertamente Lgbt - sottolinea Piazzoni - Una notizia positiva che insegna molto pensando a quelle ritrosie e limitazioni che resistono nel nostro Paese quando si tratta di nominare ai vertici delle istituzioni pubbliche italiane delle persone Lgbt. Questo è uno dei motivi per cui le persone Lgbt che rivestono ruolo apicali fanno ancora fatica a fare coming out ritenendo che possono avere ripercussioni sulla propria carriera lavorativa. Il messaggio che arriva da San Marino è dunque assolutamente positivo e supera la nostra Repubblica: 1-0 per loro".

