Santanchè, buco da 450mila€. "Contributi non versati a dipendenti di Ki Group"

Santanchè, nuove accuse. Gli ex dipendenti Ki Group denunciano tutto all'ispettorato del Lavoro

Daniela Santanchè continua ad essere al centro delle polemiche per le sue vicende giudiziarie e per le conseguenze in quanto ministro del turismo. Spunta una nuova accusa e ipotesi di reato a suo carico, questa volta relativa non a Visibilia ma all'altra sua società Ki Group. Una trentina di ex dipendenti - rivela Il Fatto Quotidiano - hanno bussato alla porta dell’Ispettorato del Lavoro e dell'Enasarco. Allo scopo di verificare se siano stati versati i contributi. Oltre a compensi e Tfr. Ki Group doveva versarli dal 2020. L'ultima a presentarsi a Torino, dove ha sede l’azienda, è stata Raffaella Caputo, un'impiegata amministrativa.

Ha ricevuto una lettera di licenziamento nel 2022. E aspetta 35 mila euro di Tfr. "Abbiamo chiesto alla Guardia di Finanza di verificare se hanno versato almeno la quota dipendente che trattenevano in busta paga. Altrimenti sarebbe appropriazione indebita".