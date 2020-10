Scandalo Vaticano, il Papa incontra Becciu. Via anche dai Cavalieri di Malta

Lo scandalo Vaticano non smette di essere al centro dell'attenzione mediatica. Il Papa vuole fare ancora più chiarezza sulla pesante vicenda dei soldi sottratti alle casse della Chiesa. Ieri - si legge sulla Stampa - Francesco ha voluto rincontrare il cardinale Becciu, l'ex numero 3 della Santa Sede, licenziato dopo le gravi vicende legate alle speculazioni finanziarie.

Il primo faccia a faccia dopo il «terremoto» del 24 settembre sarebbe stato dovuto a far chiarezza sul futuro del Sovrano Militare Ordine di Malta, di cui il cardinale di Pattada è delegato pontificio. I Cavalieri di Malta sono stati «commissariati » nel 2017, dopo la crisi culminata con le dimissioni del gran maestro Matthew Festing. Il Papa decise per una riforma dei Cavalieri, e mandò l’allora sostituto agli Affari generali, Becciu, a guidare la fase di transizione, che avrà una tappa decisiva a novembre, con l’elezione del nuovo Gran Maestro o in alternativa un «luogotenente del Gran Maestro».

In ogni caso, «con ogni probabilità Becciu lascerà anche questo incarico», sostiene un monsignore. E mentre il cardinale defenestrato ribadisce la sua estraneità agli illeciti che gli vengono attribuiti, spunta anche un investimento in derivati Hertz. Il Vaticano avrebbe investito dei fondi, provenienti dalle donazioni, in derivati che scommettevano sull’affidabilità creditizia della società di autonoleggio statunitense che è andata in default quest’anno.