Seconda prova maturità 2023 al via, al Classico la versione di Seneca

Maturità 2023, al via seconda prova scritta. La chiave ministeriale sul sito del Mim



È iniziata ufficialmente la seconda prova scritta dell'Esame di Stato o Maturità 2023. "È disponibile la chiave ministeriale per decrittare il testo della seconda prova scritta contenuta nel plico telematico", si legge su sito web del ministero dell'Istruzione e del Merito. La chiave: "H26S MKV42 MGIPZ IA235 HI4G9". Per il liceo Classico la seconda prova verte sul latino: "Chi è saggio non segue il volgo", una versione di Seneca, è il testo che i maturandi devono tradurre.

Versione di Seneca, Maturità 2023



La soluzione di due problemi attraverso lo studio delle funzioni è stata proposta al liceo Scientifico. Si tratta di problemi dall'approccio classico, senza riferimenti a casi reali, come invece accadde nel 2017 con la ormai celebre "ruota quadrata", secondo quanto segnala il sito Skuola.net. Al liceo per le Scienze Umane, per l'indirizzo scienze umane, la traccia è formata da due parti. La prima è un brano tratto dall'opera "Il metodo. Etica" del filosofo Edgar Morin. La seconda è invece incentrata su un estratto dagli "Scritti Civili" di Vittorio Bachelet. Al liceo Linguistico, invece, occhi puntati sulla prima lingua e cultura straniera. Negli istituti professionali di nuovo ordinamento, invece, la prova verte su competenze e nuclei tematici fondamentali di indirizzo e non su discipline.