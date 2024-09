Sembrava un attacco d'ansia a scuola e invece era un tumore al cuore: salvata ragazza di 17 anni

A Macerata una 17enne che sembrava sperimentare un attacco d'ansia si è scoperto avere un tumore al cuore. Ora sta bene

Un attacco d'ansia che poi si rivela un tumore al cuore. Questa è l'esperienza vissuta il 13 settembre da una 17enne che si era presentata al pronto soccorso di Macerata per quello che sembrava un problema psicologico. La giovane mentre andava a scuola e nei giorni precedenti aveva sperimentato giramenti di testa, problemi di equilibrio e svenimenti.

Dopo tre giorni di esami, come riporta La Repubblica, è emerso il vero problema della ragazza. Si trattava di un mixoma, ovvero un raro tumore benigno del cuore. La 17enne è stata quindi operata dall'equipe dal primario di cardiochirurgia pediatrica di Ancona, Sergio Filippelli, che l'ha ribattezzata "Lois" come la compagna di Superman.

"I medici del pronto soccorso di Macerata sono stati bravissimi ad arrivare alla diagnosi. Non era facile. La ragazza aveva molta paura e mi ha chiesto di non lasciarle una cicatrice troppo grossa sul petto. - ha spiegato il chirurgo a La Repubblica - Con i colleghi ci siamo chiesti allora se fosse possibile intervenire in forma mini-invasiva, con un piccolo taglio sotto all’ascella”. Dopo l'operazione la possibilità che il mixoma si ripresenti, sottolinea l'esperto, è inferiore al 10%.