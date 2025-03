Sgarbi ricoverato fa preoccupare tutti, parla la figlia: "Sta molto male, non pensavo fosse così grave"

Vittorio Sgarbi, parla la figlia: "Sta molto male ma accetta cibo"

Vittorio Sgarbi, ricoverato al policlinico Gemelli di Roma sta "molto male" ma "da oggi ha accettato di mangiare". A fornire le ultime sulla malattia e sulle condizioni del critico d'arte è la figlia Evelina, che oggi 27 marzo è intervenuta a La Volta Buona su Raiuno.

Stamattina, si è recata a far visita al padre. "Come l'ho trovato? Molto male. Non pensavo fosse così grave la situazione, infatti mi ha un po’ scosso vederlo così. Tutti conosciamo la sua vitalità… E' stato, devo dire, abbastanza pesante", racconta, confermando il contenuto degli articoli degli ultimi giorni che hanno evidenziato gli effetti della depressione sul 72enne, che 10 anni fa ha avuto un'ischemia cardiaca con un intervento e un ricovero in terapia intensiva al Policlinico di Modena.

Si è letto che Sgarbi abbia rifiutato di alimentarsi nei giorni scorsi. "È come dicono i giornali, effettivamente, anche se oggi ha voluto lui farsi nutrire, quindi è già un passo avanti. Mi hanno detto che è migliorato. Solo da oggi ha accettato di mangiare", spiega. "Questo l’ho visto con i miei occhi, perché prima non avevo visto. Quindi so che oggi ha voluto lui, proprio… lo ha chiesto proprio lui", conclude.