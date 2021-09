Shakira, cinghiali la attaccano e le rubano la borsa in un parco a Barcellona

Shakira cinghiali a Barcellona le rubano la borsetta

Si parla tanto dei cinghiali che girano per Roma ma a quanto pare non è un problema solo della Capitale. Stavolta questi animali selvatici hanno colpito una grande stella: Shakira. Moglie del calciatore spagnolo Gerard Piqué.

Shakira, età e altezza non contano se è necessario difendere i figli

Una brutta avventura, con lieto fine, per la cantante colombiana Shakira, aggredita da due cinghiali a Barcellona mentre passeggiava in un parco cittadino in compagnia del figlio di 8 anni. Gli animali, ha spiegato la 44enne su Instagram, si sono avventati sulla sua borsetta per poi dileguarsi col bottino. Ma lei non si è data per vinta: li ha pedinati e poco lontano ha recuperato il maltolto: peccato che la preziosa borsetta fosse ridotta a brandelli.

Shakira e Piqué marito, il racconto su Instagram

L'intrepida Shakira ha raccontato tutto ai suoi 70 milioni di follower. Il contenuto della borsetta, compreso uno smartphone, e' andato distrutto a causa della furia dei cinghiali. Ma nel raccontare la sua 'storia', lei ha voluto chiamare suo figlio, Milan - il cui padre è appunto il calciatore del Barcellona Gerard Piqué - a testimoniare il suo coraggio: "Racconta come la mamma ha resistito all’attacco…". Shakira sarebbe l'ultima vittima di alcuni esemplari, ormai numerosi, che hanno invaso la zona di Collserola, un sobborgo montano della città catalana molto amato dalle celebrità.