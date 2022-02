Sms Ranucci-Ruggeri (FI), la Rai avvia Audit sul conduttore di Report

Rai, aperto un audit sugli sms tra il conduttore di Report Ranucci e l'onorevole di Forza Italia Andrea Ruggieri

La Direzione Internal Audit della Rai, segnala Adnkronos, ha notificato alla presidenza della commissione di Vigilanza Rai l'avvio dell'istruttoria sui contenuti degli sms scambiati fra l'onorevole di Forza Italia Andrea Ruggieri e il vicedirettore di Rai3 e conduttore di Report Sigfrido Ranucci.

Il procedimento si avvia dopo l'invio di tali contenuti da parte del presidente della Commissione Alberto Barachini ai vertici dell'Azienda di Servizio Pubblico. Lo stesso Carlo Fuortes, amministratore delegato Rai, aveva chiesto in Vigilanza che fossero inviati alla Rai i contenuti dei messaggi, affinché potesse valutare l'eventuale apertura dell’Audit sul caso.

Il caso degli sms, ricorda ancora l’agenzia, è legato alla vicenda della lettera anonima contro Ranucci arrivata ad alcuni commissari della Vigilanza Rai e portata alla luce lo scorso novembre, quando fra Ranucci e Ruggieri è avvenuto uno scambio in chat. Il suddetto scambio è stato letto in parte da Ruggieri durante l'audizione dell'8 febbraio scorso sottolineandone l'aspetto "minatorio".

L'avvio dell'istruttoria arriva proprio nel giorno in cui il Riformista pubblica dei video sul “metodo Report” per l'acquisizione dei materiali messi in onda, con protagonista Ranucci che ha replicato sui social. "L'audit deciso dalla Rai sugli inconsueti messaggi di Ranucci e sull'inchiesta del quotidiano il Riformista è la sede giusta in cui il giornalista di Report potrà spiegare dettagliatamente la sua posizione e le sue particolari iniziative", lo afferma il senatore Pd Andrea Marcucci.

LEGGI ANCHE

Riforma della giustizia, sì dal Cdm. "In vigore prima del prossimo Csm"

Eutanasia non è "uccidere": ecco perché Papa Francesco sbaglia

Covid, Salvini: "Abolire il Green Pass". Affaritaliani apre il dibattito