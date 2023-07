Marche, spara e uccide la moglie del fratello, poi si costituisce ai carabinieri

E' sceso nell’appartamento sottostante a quello dove vive e ha sparato alla moglie del fratello, 40 anni, uccidendola. Poi è andato in caserma, ha consegnato la pistola semiautomatica e ha confessato: “Ho ucciso mia cognata”. La tragedia è avvenuta questa mattina a Fossombrone, nella provincia di Pesaro-Urbino in una zona di campagna.

Da quanto si è appreso, l'omicida è entrato nella caserma dei carabinieri di Fossombrone visibilmente agitato e in stato di choc. Impugnava ancora la pistola quando ha confessato, mentre una pattuglia si precipitava nella sua abitazione in via Pirandello. Sul caso indagano i carabinieri di Pesaro e quelli della compagnia di Fano che, per chiarire i motivi del gesto, stanno ascoltando in queste ore i familiari. Sul posto è presente anche il pm.