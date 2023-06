Anziani accecati per scambio di fiale: la Regione chiede il risarcimento

Spoleto, la Corte dei Conti ha stabilito il risarcimento alla Regione per la vicenda degli anziani che hanno perso la vista da un occhio a causa di uno scambio di flaconi

A Spoleto quattro anziani avrebbero dovuto sottoporsi a un semplice intervento alla cataratta all'ospedale San Matteo degli Infermi ma tragicamente a causa di uno scambio di flaconi hanno perso la vista da un occhio. Le vittime, un uomo e tre donne, avevano tutti tra 70 e 80 anni. La vicenda risale a qualche anno fa ma ora, come riporta il Messaggero, la Corte dei Conti dell'Umbria ha certificato che non dovrà essere solo l'ospedale a risarcire gli anziani ma anche la somma che gli infermieri disattenti dovranno corrispondere alla Regione Umbria. Quest'ultimi sono stati già sanzionati con un giorno di spospensione e lo stipendio della giornata non pagato.