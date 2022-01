Spotify, Neil Young abbandona. "O me o quel No Vax". L'azienda non ha dubbi

Spotify, Neil Young contro il negazionista. Poi ritira tutta la sua musica

Scoppia la polemica tra musicisti e Spotify. Guerra aperta tra una leggenda come Neil Young e l'azienda, l'epilogo fa capire tante cose. Primo, che i tempi sono molto cambiati e secondo che davanti al business non si guarda in faccia a nessuno. Perchè una volta - si legge sul Corriere della Sera - se un’azienda che distribuisce intrattenimento avesse dovuto scegliere tra una leggenda assoluta del rock famosa in tutto il mondo e un ex lottatore che intervista personaggi famosi e non famosi vantandosi tra le altre cose di praticare la autofellatio piegandosi su se stesso grazie allo stretching, la scelta ovvia (novecentesca) sarebbe stata a favore della leggenda musicale. In questo caso Neil Young, 76 anni, 59 anni dei quali a creare musica che rimarrà.

Young aveva imposto alla app Spotify che distribuisce on line la sua musica - prosegue il Corriere - di scegliere tra lui e Joe Rogan, l’ex lottatore che è diventato l’intervistatore più pagato del mondo, autore di un podcast (The Joe Rogan Experience) con 11 milioni di seguaci per episodio che gli è valso un contratto da 100 milioni di dollari proprio con Spotify. La risposta: «Vogliamo che tutti i contenuti musicali e audio del mondo siano disponibili per gli utenti di Spotify. Da ciò deriva una grande responsabilità nel bilanciare sia la sicurezza per gli ascoltatori sia la libertà per i creatori di contenuti. Spotify ha scelto il No Vax e Neil Young ha ritirato tutta la sua musica dall'app. L'azienda si è limitata a dire: speriamo torni.

LEGGI ANCHE

Chi è Maria Elisabetta Alberti Casellati, la Presidente su cui punta il cdx

Licenziata dall'Atac si prende la rivincita: la Quintavalle è medico chirurgo

Venezia, Fiorello e la litigata per l'ascensore nella riunione di condominio