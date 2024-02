Strage Altavilla: "Mia mamma torturata una settimana. Posso vedere papà?"

Il racconto agghiacciante della figlia di Antonella Salamone: "Quando posso vedere papà?"

L'unica sopravvissuta alla strage familiare di Altavilla Milicia, la ragazza di 17 anni arrestata con l'accusa di avere partecipato al triplice omicidio, apprende l'Adnkronos, non è stata né drogata né sedata. E' quanto emerge dalla prime indagini coordinate dalla Procuratrice dei minori di Palermo Claudia Caramanna. La giovane, dopo l'allarme lanciato da Giovanni Barreca, il muratore 54enne che ha ammesso di avere ucciso la sua famiglia, è stata trovata nella sua abitazione, alla periferia del piccolo comune del palermitano, con accanto i telefoni cellulari dei due fratelli e della madre, tutti uccisi nel rito che ha provocato la loro morte. A pochi metri di distanza, nell'altra stanza, c'erano i corpi di Kevin di 16 anni e di Emanuel di 5 anni appena.

"Quando posso vedere il mio papà?". E' quanto continua a ripetere, come apprende l'Adnkronos, la ragazza che ha ammesso di avere partecipato al 'rito', come lo chiama lei, per "liberare mamma e i miei due fratelli dal demonio". E' molto legata al padre. Anche secondo i vicini di casa era la "figlia prediletta del padre", Giovanni Barreca". La giovane all'alba di domenica scorsa era stata trovata nella sua camera, con i cellulari della madre e dei fratelli, a cui erano stati sottratti forse per impedire che chiedessero aiuto.

Repubblica ripercorre oggi il suo verbale. "Prima ha chiesto qualcosa da mangiare — «un cannolo, una pizzetta» — come fosse al cinema. Poi, ha iniziato il suo racconto dell’orrore, con distacco, quasi parlasse di un film". Ecco che cosa ha detto agli inquirenti: "All’inizio di febbraio mamma aveva conosciuto questa coppia: loro dicevano che in casa nostra c’erano troppi demoni". E ancora: "La interrogavano e le davano schiaffi, chiedendole chi fosse e cosa volesse. Papà li aiutava, poi sono passati a colpirla con le pentole".

Il racconto prosegue su Repubblica: "Mi avevano convinto di essere pure io vittima di una maledizione da parte della mamma e della nonna. Mi hanno fatto bere moltissimo caffè e poi mi hanno fatto vomitare, ero convinta di aver vomitato i capelli di mia madre, che da piccola mi picchiava, e della nonna".

Il proseguio è agghiacciante: "Mia madre l’hanno torturata per una settimana, poi mi hanno chiesto di unirmi a quei riti perché la villetta andava liberata. Mio fratello Kevin lo avevano legato con dei cavi elettrici e una catena arrugginita: mi hanno detto di saltargli sulla pancia e l’ho fatto". E infine: "Mi sono spaventata perché avevano preso a fare domande pure a me. Mi sono chiusa a chiave e ho dormito fino a quando sono arrivati i carabinieri".