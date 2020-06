Strage Corinaldo: i pm chiedono pene esemplari: 16-18 anni per i sei imputati

Pene pesanti per i sei ragazzi della banda dello spray di Corinaldo, che nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018, durante un concerto del rapper Sfera Ebbasta provocarono la morte di cinque adolescenti e una mamma che aveva accompagnato una delle figlie. Una sessantina furono i feriti, dovuti anche al crollo di una passerella in cemento davanti a una delle uscite. Pene da 16 a 18 anni per la «banda dello spray». Dopo sei ore di requisitoria, - si legge sul Giornale -i pubblici ministeri hanno chiesto condanne per tutti i sei imputati della strage di Corinaldo. «Erano tutti d’accordo, nessuno di loro era inconsapevole» è stata la tesi dell’accusa. Il 30 luglio è prevista l’udienza finale, con le eventuali repliche dei pm e delle parti civili e la sentenza.