Stromboli, emblema dell’Italia dissestata: una normale pioggia diventa una alluvione

Stromboli, pioggia intensa sul vulcano: paura per una nuova alluvione

Qui Stromboli. La pioggerella di ieri si è trasformata questa mattina alle 7 in un vero e proprio diluvio. Cielo basso, nuvole sulla montagna, mare grigio e piatto. Poi mano a mano, ecco il rumore cupo e assordante, caratteristico dell'acqua che, precipitando dai fianchi del vulcano, ha trasformato in pochi minuti gli otto torrenti dell'isola in fiumi impetuosi trasportando verso il mare enormi massi, terra e fango.

GUARDA IL VIDEO DA STROMBOLI

Come l'11 agosto del 2022? No per fortuna; ma il timore c'è stato e anche un po' di paura. I torrenti puliti e tenuti sotto controllo hanno tenuto; tuttavia la lingua di fango si è riversata in mare trasformando l'acqua trasparente in una fanghiglia opaca. Possibile che in un anno non siano state prese quelle misure indispensabili per evitare o quanto meno limitare questi danni?

Il fatto è che dopo l'incendio del maggio dell'anno scorso, provocato durante le riprese di un film, - giova ricordarlo - la montagna, depauperata delle piante di alto fusto che costituiscono la prima barriera allo smottamento, si sgretola di nuovo sotto la pioggia sferzante.