Sul treno senza Green Pass, aggredisce 2 poliziotti e li manda in ospedale

Sul treno senza Green Pass e mascherina, senzatetto viene bloccato dalla Polizia ferroviaria: lui reagisce in modo violento. Due poliziotti in ospedale

L'episodio di Ancona non è putroppo un caso isolato. Basti pensare all'accaduto di circa una settimana fa, sul treno regionale che collega Arenzano e Genova, quando l'assessora comunale di Arenzano è stata presa a calci e pugni da una 18enne dopo che aveva invitato lei, e il fidanzato, a indossare la mascherina.

Ad Ancona il protagonista è un sensa fissa dimora che voleva salire sul treno senza Green Pass e mascherina. L'uomo è stato bloccato da due poliziotti della Polfer chiamati dal personale di bordo, ma all'opposizione del divieto reagisce violentemente: si scaglia contro i due poliziotti mandandoli all'ospedale, schiaffeggiando al volto lei e prendendo a calci lui. Entrambi sono finiti al pronto soccorso di Torrette. L'uomo al controllo in stazione è risultato in totale stato di ubriachezza.

L'aggressore, un 38enne di origine serba naturalizzato italiano, è stato quindi arrestato. Per lui è stato inoltre emesso un divieto di fissa dimora in tutta la provincia di Ancona dal giudice Francesca Grassi, dopo la convalida dell'arresto. Il processo proseguirà a febbraio dopo i termini a difesa chiesti dal legale Brisighelli.

Ancona, l'aggressione contro la Polfer

Il 38enne insisteva per salire su un vagone anche se non munito dei requisiti necessari per farlo. Date le condizioni psico-fisiche compromesse dall'alcol il personale di bordo ha allertato la Polfer. Ma non appena i due pubblici ufficiali sono arrivati in banchina il senzatetto ha perso le staffe, aggredendoli in modo violento. Alla fine l'uomo è stato immobilizzato e ammanettato. Contattata, la famiglia dell'uomo ha affermato di non avere sue notizie da oltre tre anni.