Tempesta d’acqua in Brianza: temporali e vento, volano tetti nel milanese

Maltempo in Brianza

Maltempo, Nord Italia colpito da tempeste di vento e acqua. Ecco dove

Forti piogge, accompagnate da raffiche di vento, stanno investendo buona parte della Lombardia in queste ore. Nel Milanese, a Buccinasco, fanno sapere i vigili del fuoco, si sono scoperchiati i tetti di più edifici, mentre il 118 segnala a Milano un intervento di soccorso a una persona colpita per strada in centro da un vaso caduto.

Le chiamate al centralino di via Messina hanno toccato quota 180. Lo rendono noto i vigili del fuoco. La zona più colpita risulta essere quella a sud ovest di Milano nei Comuni di Rozzano, Pieve Emanuele, Corsico. Sul Ticino in località Chiappana, nei pressi di Abbiategrasso, i vigili del fuoco hanno tratto in salvo un gruppo di persone rimaste bloccate a causa della caduta di alcuni alberi. Non si registrano feriti.